Керівник ГУР очікує цього року значного підйому оборонної промисловості в Європі.

Україна особливо гостро потребує "додаткової кількості артилерійських систем, додаткової кількості боєприпасів". Наразі ще не відчувається ефект від чеської ініціативи з закупівлі снарядів для ЗСУ. Про це заявив голова Головного управління розвідки Кирил Буданов в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD

За ініціативи Чеської Республіки різні країни ЄС, включаючи Німеччину, об'єднали зусилля для закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів на світовому ринку. На питання, чи відчувається це постачання боєприпасів на фронті, Буданов відповів: "Поки що я цього не бачу".

За його словами, без постійної підтримки Україні буде "катастрофічно важко". Цього року він очікує значного підйому оборонної промисловості в Європі. Також керівник ГУР вважає, що ЄС може компенсувати брак американської допомоги.

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Чеська ініціатива

Чехія запропонувала придбати для України за межами ЄС сотні тисяч боєприпасів. До ініціативи доєднались вже близько 18 країн, причому Німеччина пообіцяла зробити найбільший внесок на сьогодні – 576 мільйонів євро за 180 000 артилерійських снарядів.

Чехія готова надати Україні тисячі додаткових артилерійських снарядів. За даними чеських джерел, консорціум отримав зобов'язання щодо постачання 300 тисяч великокаліберних артилерійських боєприпасів, зокрема перші партії повинні прибути до України не пізніше червня. Також були зроблені незобов'язуючі заяви щодо надання ще 200 тисяч снарядів.

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