Також в Чехії раніше ініціювали постачання Україні 800 тисяч артилерійських боєприпасів.

Чехія готова надати Україні тисячі додаткових артилерійських боєприпасів. Міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський зазначив, що станом на сьогодні вже було отримано 300 тисяч снарядів. За його словами, ці боєприпаси допоможуть забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на полі бою. Як пише The Guardian, посилаючись на свої джерела, перші поставки мають відбутися до червня.

"Ми маємо безпосередній досвід 40-річного перебування в ролі сателіта Москви, країни, в яку в 1968 році вторглися російські танки для придушення Празької весни. Ніхто не хоче повертати ті [радянські] часи, і я повинен сказати, що населення дуже чутливе до цього", - пояснив Ліпавський та додав, що Чехія не може бути осторонь та дивитися на те, як Україна залишається без підтримки.

У виданні нагадали про нестачу боєприпасів в України для боротьби з російськими окупантами. Водночас в Європейському Союзі заявили, що очікують виконати лише 52% від поставленого минулого року завдання, а саме надання мільйона снарядів до березня. Щодо законопроект про фінансування військової допомоги США для Києва, то його було заблоковано в Конгресі.

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За даними чеських джерел, консорціум отримав зобов'язання щодо постачання 300 тисяч великокаліберних артилерійських боєприпасів, зокрема перші партії повинні прибути до України не пізніше червня. Також були зроблені незобов'язуючі заяви щодо надання ще 200 тисяч снарядів.

Своєю чергою Ліпавський наголосив, що Чехія розраховує на доставку снарядів "протягом декількох місяців", аби допомогти "стримати імперіалістичні амбіції Росії".

За словами міністра закордонних справ Чехії, його країна використала зв'язок між дипломатичними каналами та каналами міністерства оборони для того, аби створити міждержавну співпрацю, щоб налагодити постачання по всьому світу, а також дати можливість країнам-членам ЄС відшукати зброю, яка раніше не використовувалася у війні проти РФ.

Ліпавський додав, що 18 країн приєдналися до ініціативи Чехії зібрати гроші для закупівлі 800 тисяч снарядів, які потрібні Україні.

"Я думаю, що багато європейських країн усвідомили, наскільки складною є ситуація в Україні. У той же час, багато європейських урядів хочуть дати зрозуміти США, що ми серйозно ставимося до виконання своїх зобов'язань, щоб заохотити США зробити свій внесок заради захисту вільного світу", - зауважило одне з джерел The Guardian.

Снаряди для України: останні новини

Як писав УНІАН, вчора, 19 березня, відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-29"). Водночас в Міноборони розповіли про результати цієї зустрічі. У відомстві стверджують, що ключовою темою засідання були боєприпаси, оскільки їх найбільше всього потребують українські військові.

"Дуже велика кількість країн заявила про пакети допомоги, в які входять боєприпаси - 155 мм, 152 мм, 105 мм - та інші. Українська сторона вдячна партнерам за те, що по всьому світу шукають та знаходять амуніцію, необхідну для наших військових", - йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що Бельгія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги сумою 450 млн доларів. Він міститиме близько три сотні бойових бронемашин LMV та три мінні тральники. Водночас міністр оборони країни Людивін Дедондер запевнив, що Україна в межах цієї допомоги отримає й артилерійські боєприпаси.

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