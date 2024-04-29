Раніше повідомлялось, що британські військові отримають 148 танків Challenger 3.

Новий британський основний бойовий танк (ОБТ) Challenger 3 відправили у Німеччину для проведення випробувань. Про це повідомляє New Atlas.

"Ще одна важлива віха для програми", – прокоментували подію у пресслужбі компанії Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL). Під час випробувань прототип перевірили у робочих умовах, щоб підтвердити ефективність ОБТ та зробити необхідні зміни, якщо це буде потрібно.

В ході випробувань Challenger 3 стріляв по цілях із різних відстаней, використовуючи запатентовані боєприпаси від компанії Rheinmetall. Інші прототипи ОБТ пройдуть випробування вже безпосередньо на території Великій Британії.

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Challenger 3 – довідка

Танк Challenger 3 являє собою глибоку модернізацію танка Challenger 2, який раніше отримала Україна.

Новий танк може похвалитися покращеним бронюванням та новою гарматою. Якщо на Challenger 2 встановлено 120-мм нарізну гармату, то нова ітерація Challenger отримала гладкоствольну L55A1, яка дозволить танку використовувати більшу частину снарядів НАТО (німецькі та американські танки також мають гладкоствольні гармати).

Все це за словами британської сторони перетворить Challenger 3 у "‎найбільш смертоносний танк в історії британської армії". Згідно з планами, усього виготовлять 148 танків Challenger 3.

Раніше, нагадаємо, стало відомо, що Україна вирішила відвести з фронту американські танки Abrams M1A1.

Проблеми виникли через те, що ворог почав ще більш активно використовувати розвідувальні та ударні дрони, що ускладнило для України захист ОБТ.

За оцінками експертів, наразі втратили п'ять із 31 танка Abrams, які отримала наша країна.

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