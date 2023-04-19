Про це заявили в Збройних силах Великої Британії.

Велика Британія подарувала Україні ескадрон з 14 своїх танків Challenger 2.

Цю інформацію підтвердили на офіційній сторінці Збройних сил Великої Британії в соціальній мережі Facebook. Також вони опублікували знімки, зроблені під час минулорічних військових навчань Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини "Puma-22" на полігоні Нова Демба Підкарпатського воєводства.

"Велика Британія подарувала Збройним силам України ескадрон з 14 цих могутніх танків", - заявили у ЗС Великої Британії, зазначивши, що вони підготували українських воїнів до експлуатації та роботи з Challenger 2.

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Танки Challenger 2 для України: що відомо

Нагадаємо, що в січні прем'єр-міністр Ріші Сунак анонсував передачу Україні 14 танків Challenger 2. Тоді повідомлялося, що військова допомога зможе потрапити на фронт у березні.

Для навчання роботі з танками до Великої Британії прибули українські військовослужбовці. У лютому одні з цих навчань відвідав Король Чарльз III.

Навесні український посол Вадим Пристайко заявив, що українська армія отримає вдвічі більше танків, ніж запитувала.

Наприкінці березня The Guardian повідомив про завершення навчань на британських танках Challenger 2 і повернення українських екіпажів додому.

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