Також Чехія також допоможе Україні у навчанні пілотів для літаків F-16 та надасть Україні симулятор для такого тренування.

Чехія передасть Україні штурмові гелікоптери та тисячі великокаліберні боєприпаси. Про це прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив на спільному із президентом України Володимиром Зеленським брифінгу у Києві, передає кореспондент УНІАН.

За словами Фіали, сьогодні вони із Зеленським обговорили конкретні кроки зі співробітництва між країнами, військову допомогу Україні, а також майбутній саміт НАТО.

Чеський прем’єр розповів, що його країна вже передала Україні понад 600 одиниць важкої техніки та понад 4 млн різноманітних боєприпасів. "Сьогодні я підтвердив пану президенту, що Чехія дарує Україні штурмові гелікоптери…, ще 100 тис. великокаліберних боєприпасів", - зазначив він.

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Також Чехія також допоможе Україні у навчанні пілотів для літаків F-16 та надасть Україні симулятор для такого тренування.

Фіала уточнив, що на міжурядових перемовинах минулоріч Україна та Чехія почали обговорювати тему спільного виробництва в оборонній промисловості. "Це важливі проекти. Вони дозволять підвищити рівень обороноспроможності наших країн та рівень самостійності у промисловості України", - додав він.

Зокрема, під час брифінгу очільники міністерств підписали меморандум про співпрацю між чеським Міноборони та українським Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості.

Крім того, за словами Фіали, Чехія долучилася та продовжить долучатися до відбудови України.

Президент України та прем’єр Чехії також обговорили співпрацю у сфері енергетики та охорони здоров’я.

Водночас, Зеленський зауважив, що наступного тижня до України прибуде чеська делегація із представників підприємств, які готові долучитися до спільних проектів у сфері транспорту, енергетики, охорони здоров’я та відновлення України.

Президент України подякував Чехії за черговий потужний оборонний пакет для України. "(Під час перемовин - УНІАН) ми приділили значну увагу оборонним питанням. Дякую за розуміння наших потреб, зокрема в артилерії та снарядах, бронетехніці, а також в роботі щодо систем протиповітряної оборони", - сказав Зеленський.

Зеленський у Чехії - головне

6 липня, після свого візиту до Болгарії, Зеленський прибув до Чехії.

Там президент України провів перемовини зі своїм чеським колегою Петром Павелом та зустрівся із прем’єр-міністром Петром Фіалою, головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою, а також із членами уряду та парламенту.

За даними ЗМІ, після Чехії Зеленський відправиться до Туреччини, де матиме зустріч із президентом Ердоганом.

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