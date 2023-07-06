Голова держави зустрінеться із прем’єром та президентом Болгарії.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Болгарії, де проведе низку перемовин із високопосадовцями та політиками.

Як повідомив Зеленський, серед тем, які планують обговорити, оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, майбутній саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація української формули миру.

"Софія. Болгарія. Проведу ґрунтовні переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим…", - зазначив президент.

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Також Зеленський проведе зустрічі із болгарськими урядовцями, парламентарями, політиками та журналістами.

Візит Зеленського до Болгарії

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський планує відвідати Болгарію 6 липня на запрошення місцевого уряду. Сьогодні стало відомо, що у Софії посилили заходи безпеки через візит президента України.

На початку червня у Болгарії було створено новий уряд, який на чолі із прем’єром Ніколаєм Денковим висловився на підтримку України.

Однак, президент Болгарії досить неоднозначно висловлювався щодо надання Україні озброєння для оборони від російської агресії.

Нещодавно Болгарія оголосила про новий пакет військової допомоги для України.

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