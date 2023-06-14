Російсько-українська війна зараз поглинає арсенали в усьому світі, що накопичилися за десятиліття.

Через російсько-українську війну в усьому світі скорочуються запаси зброї, що відкриває нову епоху для відродження збройових компаній. Про це заявив представник міністра оборони в парламенті Великобританії Джеймс Хіпі, повідомляє Sky News.

Так, під час його виступу в парламенті депутати поцікавилися у Хіпі, "чи абсолютно він упевнений", що у Великобританії є кошти для забезпечення України зброєю.

"У однієї тільки Великобританії - ні. Я не думаю, що це когось здивує, але я думаю, що колективно у всієї спільноти донорів - є", – заявив він.

Хіпі зазначив, що після 18 місяців "подорожей світом" і скупки зброї для потреб України він і його колеги по всьому світу "зменшили свої запаси".

"Це хороший час, щоб зайнятися оборонною промисловістю, і британські оборонні компанії чітко реагують на цей сигнал попиту, як і слід було очікувати", — сказав він.

Дефіцит зброї в Україні та на Заході

За словами заступника голови Міноборони України Ганни Маляр, попри значні поставки західної зброї, ЗСУ все ще не досягли паритету в озброєнні з російською армією. Вона зазначила, що Росія протягом 30 років готувалася до війни, тоді як Україна в цей час лише роззброювалася.

Але, як з'ясувалося, країни Заходу теж успішно роззброювалися всі останні 30 років. У підсумку до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну весь Захід в цілому ледве справляється з тим, щоб забезпечувати Україну самим мінімум зброї.

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