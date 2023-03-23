Європейські країни починають усвідомлювати загрози від Росії і вирішили відроджувати свій оборонний комплекс.

Європейський союз планує розширити виробничі потужності свого оборонного сектора і витратить від 300 до 500 мільйонів євро на підтримку виробників боєприпасів. Про це заявив єврокомісар Тьєррі Бретон в інтерв'ю Bloomberg.

Дане рішення спрямоване на усунення "вузьких місць" військово-промислового комплексу Європи. Таким вузьким місцем Бретон назвав зокрема виробництво пороху.

"У нас це є на нашому радарі, ми вже почали працювати над цим", — сказав Бретон, додавши, що деякі країни вже є кандидатами на створення нових потужностей.

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Відзначається, що в даний час порох поставляють всього кілька країн. ЄС прагне збільшити виробництво як на існуючих підприємствах, так і на нових.

Бретон висловив упевненість, що ЄС зможе виконати раніше взяте на себе зобов'язання поставити Україні 1 мільйон снарядів протягом наступних 12 місяців.

"Це складне завдання, але, використовуючи існуючі запаси, які є у держав-членів, які можна було б вивільнити негайно, і зі збільшенням виробничих потужностей, так, я впевнений, що ми зможемо досягти цієї амбітної мети для України", — заявив він.

У той же час оборонні компанії в Європі попереджають, що їм потрібно більше контрактів, щоб великі інвестиції в розширення виробництва мали сенс.

За словами глави Polish Armaments Group Себастьяна Хвалека, прискорення виробництва може зайняти місяці, якщо не роки, оскільки воно повинно бути реалізовано на всіх рівнях ланцюжка поставок, а збройовим фірмам відповідно до міжнародного права заборонено виробляти свою продукцію без конкретного контракту.

Проблеми Європейського ВПК

Після закінчення Холодної війни європейські країни почали поступово скорочувати свої військові витрати за відсутності явного зовнішнього противника. І хоча Кремль стверджує, що НАТО планує захоплення і розчленування Росії зо дня на день, насправді європейські армії помітно деградували за 30 років.

Крім ослаблення власне збройних сил європейських країн помітно знизився і військово-промисловий потенціал регіону. Хоча європейські країни можуть виробляти сучасну техніку в невеликих кількостях, виробничі потужності явно не готові до інтенсивності повномасштабної війни. Наприклад, Європа вже зараз зіткнулася з дефіцитом боєприпасів.

На цьому тлі східноєвропейські країни закликають західних партнерів швидше реагувати на російську загрозу і підвищувати витрати на армію. А Польща і зовсім вирішила різко збільшити свій військовий потенціал, не чекаючи, коли Західна Європа, нарешті, розворушиться.

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