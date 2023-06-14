За словами заступниці голови Міноборони України, Росія накопичувала зброю для цієї війни протягом 30 років, тоді як наші запаси тільки скорочувалися.

Заступниця голови Міністерства оборони України Ганна Маляр заявила, що Збройні Сили України поки що не досягли паритету в озброєнні з окупантами.

За словами чиновниці, росіяни протягом 30 років готувалася до війни, тоді як Україна в цей час лише роззброювалася, адже виконувала покладені на державу міжнародні зобов'язання. Про це Маляр розповіла в інтерв’ю Голосу Америки.

"Росіяни готувалися до цього 30 років. Ми роззброювалися - виконували свої міжнародні зобов'язання. Вони - озброювалися. Тому вийти з ними на паритет з озброєння вкрай складно. Ми поки що не виходимо на цей паритет", - сказала вона.

За словами заступниці міністра, наразі ЗСУ ведуть одночасно як оборону, так і наступ: на різних ділянках фронту ситуація відрізняється - подекуди, ворог також "діє", каже Маляр.

Чиновниця зазначила, що у відповідь на успіхи української армії на Бахмутському напрямку окупанти посили вогонь з артилерії та мінометів. Це частково заважає просуватися ЗСУ, зазначає Маляр.

Водночас вона підкреслила, попри таку динаміку, за підсумками минулого тижня армія України просунулася вперед мінімум на 6,5 км. Вдалося звільнити від загарбників понад 90 кв. км територій.

В Міноборони підкреслили, що основні потреби у зброї - це засоби ППО, далекобійна зброя, боєприпаси, а найважливіше, бойова авіація.

Волонтерка заявила, що потреби ЗСУ в дронах покриваються лише на 10%

Нагадаємо, що 12 червня керівник "Центру підтримки аеророзвідки" та волонтер Марія Берлінська в ефірі ТСН вказала, що Міноборони, Армія дронів, Мінцифри та інші волонтерські організації разом покривають хіба 10% від реальної потреби ЗСУ в дронах.

Вже на наступний день відповідну заяву прокоментувала Маляр. Вона вказала, що Міноборони України на сто відсотків виконує той запит, який надходить з боку військових. Списки формують саме за їхніми заявками. Чиновниця також зазначила, що має на увазі бойові дрони. Відносно дронів не військового призначення існують інші процедурні моменти.

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