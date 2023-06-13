Мета підготовки 1400 офіцерів є частиною зусиль, спрямованих на прискорення закордонних продажів військового обладнання.

Пентагон планує посилити навчання свого корпусу офіцерів, які допомагають здійснювати продажі зброї за кордон, заявили високопоставлені чиновники Міністерства оборони.

Як пише видання The Wall Street Journal, це є частиною зусиль щодо скорочення бюрократичних зволікань та прискорення продажів союзникам та партнерам, які разом з іншими скаржаться, що робота Пентагонв повільна, громіздка та малоефективна.

Додаткове навчання включено в рекомендації, зроблені Пентагоном в ході оцінки його політики, процесів і процедур зарубіжних військових продажів, які розглядаються як один з основних способів управління багатьма двосторонніми відносинами США.

Протягом 2022 фінансового року Пентагон контролював понад 15 000 випадків продажу військового обладнання за кордон на загальну суму понад 679 мільярдів доларів. Але продажі і поставки зброї можуть затримуватися на роки, викликаючи роздратування навіть у найближчих союзників. Один представник Пентагону зазначив, що, коли Міністр оборони Ллойд Остін виїжджає за кордон, його зазвичай запитують про військові продажі.

Ця оцінка, одна з багатьох за останні роки, послідувала за аналогічним оглядом, опублікованим у травні Державним департаментом, який є частиною зусиль уряду, спрямованих на те, щоб зробити систему продажів озброєнь за кордон більш гнучкою та ефективною.

Огляд Пентагону, який є результатом роботи робочої групи, створеної минулого року для вивчення неефективності, завершився переліком понад 80 рекомендацій, багато з яких не мають значення. Але в цілому Міністерство оборони планує докласти нових зусиль, щоб поліпшити себе і допомогти швидше отримати зброю в руки своїх союзників, сказав високопоставлений чиновник Міністерства оборони.

Це включає підвищення рівня підготовки понад 1400 офіцерів, які керують двосторонніми відносинами із закордонними військовими продажами в посольствах по всьому світу. Ця підготовка буде більш формалізованою, обов'язковою і нарівні з офіцерами, прикомандированими до служби аташе з питань оборони, яка протягом багатьох років готувала військовослужбовців для закордонних відряджень.

Згідно з документами, що описують висновки оцінки, Пентагон також буде працювати над розширенням потужностей оборонно-промислової бази, щоб скоротити час, необхідний країнам для отримання своєї зброї. За словами представників Міністерства оборони, Пентагон також прагне краще працювати з Конгресом і Державним департаментом, щоб постійно вдосконалювати процес.

Однак деякі рекомендовані вдосконалення, включаючи активізацію формалізованої підготовки офіцерів, можуть зайняти ще рік-два, сказав чиновник.

Відповідальність за закордонні військові продажі по-різному несуть Державний департамент, Пентагон і Конгрес, який їх затверджує. Законодавці, політичні аналітики, представники промисловості та інші схильні скаржитися на те, що цей процес в цілому погано служить інтересам Америки за кордоном.

Кілька минулих оглядів, що проводилися приблизно кожні 18 місяців протягом останніх 20 років, не призвели до масових змін внутрішнього процесу.

Цей останній, за словами чиновника, відрізняється частково тим, що включає в себе результати минулих оглядів і спроби спиратися на ці попередні зусилля.

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