Чеська ініціатива: у Празі вперше розкрили країну-постачальника і ціну боєприпасів для України

Крім того, розкрито орієнтовну ціну за одну одиницю артилерійських боєприпасів.

Компанія Czechoslovak Group, яка займається постачанням боєприпасів до України в рамках чеської ініціативи, вимушено розкрила деякі деталі постачань. Вперше розкрили одну з країн-постачальниць та ціну одного снаряда калібру 155-мм.

До цього інформація щодо країн в яких закуповуються боєприпаси для України не розголошувалась. Було відомо, що до постачання погодили країни, у яких РФ має доволі активні позиції. Тепер же чехи підтвердили, що закуповують боєприпаси для України в Туреччини.

Перше офіційне розкриття було вимушеним та є наслідком кризової комунікації на фоні спроб атакувати Czechoslovak Group у медіапросторі. Компанія зазначила, що між чеськими посадовцями та журналістами циркулюють документи із ціновою пропозицією одного з турецьких виробників на 155-мм артилерійських осколково-фугасних снарядів - 2700 доларів за одиницю.

Відео дня

Водночас за чеською ініціативою постачання здійснюється за ціною у 3200 євро. Різниця між цінниками - близько 750 доларів різниці. Це стало приводом для можливих звинувачень. На тлі публікацій у ЗМІ Czechoslovak Group заявили, що ціна пропозиція завжди орієнтовна, а не законтрактована.

Також існує суттєва різниця між ціною на складі виробника та ціною на складі у замовника, адже до неї варто додати всі транспортні витрати за перевезення вибухонебезпечного військового вантажу, страхування такої операції, а також податків та мит.

Також до ціни додають вартість тари. Існують також непублічні витрати, наприклад, "заміна деяких компонентів боєприпасів на компоненти нового виробництва". Чеська компанія визнає, що у цій різниці між цінами є її справедливий та помірний прибуток. Але підкреслює, що є "не простим посередником або перепродавцем, а надає досить складну послугу зі значною додатковою вартістю, використовуючи свої давні ноу-хау в області торгівлі військовими матеріалами".

Чеська ініціатива - останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці червня ЗСУ отримали від Чехії 50 тисяч боєприпасів. Однак чеська влада не розголошує, в яких саме країнах купує боєприпаси для української армії.

"Чехія поставила собі за мету отримувати боєприпаси в країнах, які навіть можуть бути країнами так званого множинного азимуту. Вони не хочуть чітко позиціонувати себе як ті, що стоять на тій чи іншій стороні. З іншого боку, є можливості надати боєприпаси на користь України в цих країнах", - наголосила чеський міністр оборони Яна Чернохова.

Своєю чергою міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський 22 липня анонсував відправку ще 100 тисяч снарядів для ЗСУ. За його словами, постачання очікуються протягом двох місяців.

Вас також можуть зацікавити новини: