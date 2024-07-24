Проте Петр Фіала наголосив, що на цьому допомога не закінчується.

До кінця 2024 року Україна отримає близько 500 тисяч артилерійських боєприпасів каолібром 155-мм в межах чеської ініціативи. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала в інтерв'ю "Укрінформ".

Він зазначив, що постачання боєприпасів для українських військових будуть тривати "прогнозованими темпами в найближчі місяці".

"До кінця року українській армії буде поставлено близько 500 тисяч одиниць боєприпасів калібру 155-мм", - запевнив Фіала. Відео дня

За його словами, разом з цим Чехія вже надає Україні кожного року "сотні тисяч боєприпасів великих калібрів інших видів".

"Але важливо зазначити, що на цьому допомога не закінчується. Наразі безпосередню участь у чеській ініціативі щодо боєприпасів беруть 15 країн, і ми віримо та робимо максимум, щоб інші держави приєдналися, а нинішні країни продовжили свою підтримку наступного року", - наголосив він.

Також прем'єр-міністр Чехії зазначив, що йому відомо про те, що Росія діє на території Європи, яка "вже давно стикається з гібридними загрозами".

"Тому ми робимо все можливе, щоб забезпечити безпеку всіх громадян у довгостроковій перспективі. На протидії гібридним загрозам зосереджені безпекові сили держави та спецслужби. Саме завдяки цьому ми виявили, наприклад, проросійську мережу, що стоїть за сервером "Голос Європи". У червні ми мали справу з невдалим підпалом автобусів празької транспортної компанії в Чехії. Тут також є чіткі ознаки того, що ця атака була організована та профінансована з Росії. Це частина гібридної війни, яку Росія веде проти нас, від якої ми повинні захищатися і яку ми повинні зупинити", - розповів Фіала.

Чеська ініціатива - останні новини

Як писав УНІАН, наприкінці червня ЗСУ отримали від Чехії 50 тисяч боєприпасів. Однак чеська влада не розголошує, в яких саме країнах купує боєприпаси для української армії.

"Чехія поставила собі за мету отримувати боєприпаси в країнах, які навіть можуть бути країнами так званого множинного азимуту. Вони не хочуть чітко позиціонувати себе як ті, що стоять на тій чи іншій стороні. З іншого боку, є можливості надати боєприпаси на користь України в цих країнах", - наголосила чеський міністр оборони Яна Чернохова.

Своєю чергою міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський 22 липня анонсував відправку ще 100 тисяч снарядів для ЗСУ. За його словами, постачання очікуються протягом двох місяців.

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