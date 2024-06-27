У Міноборони країни уточнили, що у постачанні цієї партії боєприпасів брала участь і Німеччина.

ЗСУ отримали від Чехії 50 тис. боєприпасів. Загалом цього року країна передасть українським військовим до 500 тис. снарядів.

Про це повідомила чеський міністр оборони Яна Чернохова, пише Ceske Noviny. Вона уточнила, що Чехія під час постачання цієї партії боєприпасів співпрацювала з Німеччиною. За даними чеського видання, це перша частина зі 180 тис. боєприпасів, які були закуплені за рахунок Німеччини.

Наразі до чеської ініціативи приєдналися 18 країн, з яких 15 пообіцяли гроші, додала Чорнохова.

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Нагадаємо, чеська влада не розголошує, в яких саме країнах купує боєприпаси для ЗСУ.

"Чехія поставила собі за мету отримувати боєприпаси в країнах, які навіть можуть бути країнами так званого множинного азимуту. Вони не хочуть чітко позиціонувати себе як ті, що стоять на тій чи іншій стороні. З іншого боку, є можливості надати боєприпаси на користь України в цих країнах", - зазначила Чернохова.

Перед цим прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомляв, що боєприпаси регулярно щомісяця будуть доставлятися ЗСУ. Таким чином, цьогоріч в рамках чеської ініціативи Україна отримає до 500 тис. боєприпасів. Їх закупівля уже профінансована.

Боєприпаси від Чехії

25 червня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що Україна вже отримала першу партію боєприпасів, закуплених для ЗСУ.

У квітні президент Чехії Петр Павел повідомив, що Прага знайшла понад мільйон артснарядів у третіх країнах, які можна купити для ЗСУ.

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