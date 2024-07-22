Наразі шукають кошти, щоб продовжити ініціативу й у 2025 році.

У межах чеської ініціативи Україна отримає ще 100 тисяч артилерійських снарядів від західних союзників. Поставки очікуються протягом найближчих двох місяців.

"Протягом липня та серпня ми відправимо ще 100 000 боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб купити ще більше боєприпасів, щоб ініціатива могла бути продовжена у 2025 році", – заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, якого цитує Ceske Noviny.

За словами очільника чеського МЗС, наразі до ініціативи долучилися 18 країн. З них 15 - вже виконали свої зобов'язання і зробили внесок, а це означає, що грошей достатньо, щоб до кінця 2024 року доставити Збройним силам України 500 000 боєприпасів.

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Чеська ініціатива з постачання снарядів

Як відомо, Чехія впродовж кількох місяців таємно шукала по всьому світу боєприпаси для України і змогла знайти близько мільйона. Після цього країни ЄС почали "скидуватися" на ці снаряди.

Вже у квітні було укладено контракт на перші 180 тисяч снарядів.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня президент Чехії Петро Павел анонсував відправку Україні 50 тисяч боєприпасів. Крім цього з вересня і до кінця року Україна отримуватиме від 80 до 100 тисяч боєприпасів щомісяця.

Чеські опозиційні політики звинуватили уряд у тому, що снаряди для України закуповують за занадто великою ціною і що загалом уся ця програма є непрозорою і надто закритою. Однак за словами президента, снаряди, які Чехія закуповує для України по всьому світу, обходяться недешево і мають певну "націнку", але без цього їх неможливо було б придбати.

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