У Байдена зауважили, що процес передачі Україні західних винищувачів просувається, як і було домовлено на саміті НАТО.

Низка західних ЗМІ заявила, що Україна вже отримала шість бортів винищувачів F-16 від Нідерландів. Водночас Сполучені Штати Америки поки що не підтверджують і не спростовують передачу перших винищувачів F-16.

Про це на брифінгу 31 липня заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Відповідаючи на питання, чи є правдою чутки про передачу Україні першої партії винищувачів F-16, чиновник відповів:

"Вам потрібно поговорити з українцями. Я, звичайно, не збираюся говорити про можливості озброєння". Відео дня

Кірбі також нагадав, що процес передачі Україні західних винищувачів просувається, як і було домовлено на саміті НАТО у Вашингтоні.

"Ми заявили, що їх буде введено в експлуатацію до кінця літа. У нас немає причин сумніватися в цьому", - додав він.

Перші винищувачі F-16 вже в Україні: що відомо

31 липня західне видання Bloomberg повідомило, що перші винищувачі F-16 вже прибули в Україну. Це також підтверджує і АР. При цьому точно невідомо, про яку саме кількість літаків ідеться.

Водночас The Telegraph пише, що F-16 вже здійснили перші бойові вильоти в Україні. За інформацією видання, ці військові літаки поки що використовувалися лише в якості "протиповітряної оборони".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не буде офіційно підтверджувати, чи дійсно були поставлені перші винищувачі F-16.

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