Вони пройшли ознайомчу підготовку.

Українські військові льотчики протестували шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління Saab JAS 39 Gripen.

Про це йдеться в заяві міністра оборони Швеції Пола Йонсона. "Пілоти пройшли ознайомчу підготовку, що включає випробувальні польоти як на літаку, так і на тренажері, а також брифінги для наземного персоналу", - цитує його Sveriges Radio.

За його словами, досвід, отриманий в ході ознайомчої підготовки, стане основою для визначення наявності умов для відправки літаків Україні.

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Винищувачі Gripen для України: що відомо

Нагадаємо, минулої зими Йонсон заявляв, що Швеція не планує передавати Україні винищувачі Gripen. Пізніше країна пояснювала це тим, що літаки необхідні їм для власного захисту.

У серпні президент Володимир Зеленський сказав, що тестові випробування Gripen за участю українських пілотів вже йдуть, Україна веде переговори про можливість їх поставок.

В Офісі президента пояснювали, що для отримання цих літаків потрібно буде згода не тільки Швеції, але і тих країн, чиї компоненти використовуються в самих винищувачах.

За даними ЗМІ, шведський уряд зараз вивчає можливість поставок своїх винищувачів української армії.

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