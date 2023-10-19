У разі позитивного рішення передача літаків триватиме до року.

Уряд Швеції наразі активно обговорює передачу Україні винищувачів свого виробництва - Gripen.

Як повідомляє Politico, рішення Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів передати F-16 ЗСУ зробило надання Gripen більш обговорюваним варіантом допомоги у цій країні.

На думку експертів, якщо Швеція все ж наважиться, передача авіації триватиме до року, перш ніж вони опиняться в Україні. Це пов'язано з тим, що пілоти та інженери потребуватимуть навчання з незнайомими системами.

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Водночас очікується, що Gripen можуть суттєво допомогти Україні контролювати свій повітряний простір. Вони вважаються відносно дешевими й простими в обслуговуванні винищувачами. Ці літаки можуть працювати з коротших, вужчих злітно-посадкових смуг, включаючи імпровізовані злітно-посадкові смуги на прямих ділянках автомагістралей.

Це зменшує ризик їхнього скупчення на великій базі та потенційного знищення внаслідок однієї ворожої атаки. Крім того, Gripen мають спеціальне обладнання для протидії російським винищувачам та радарним системам класу "земля-повітря".

Літаки Gripen

Як відомо, це багатоцільові винищувачі четвертого покоління, які розробила та виробляє компанія Saab. За даними з відкритих джерел, дальність польоту Gripen – 3 250 км, а його вартість оцінюють на рівні 40-60 млн доларів.

У середині вересня міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що українські військові льотчики протестували винищувачі JAS 39 Gripen. Вони пройшли випробувальні польоти як на самому літаку, так і на тренажері.

Нещодавно повідомлялось, що тепер уряд хоче вивчити, як можлива передача винищувачів вплине на обороноздатність Швеції, адже заявка королівства на вступ до НАТО ще не завершена.

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