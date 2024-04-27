Військові зазначили, що ці танки чудово показали себе на полі бою, і їх не будуть ховати від ворога та не залишать піхоту без їхньої підтримки.

У 47-й окремій механізованій бригаді ЗСУ "Маґура" прокоментували інформацію, розповсюджену в західних ЗМІ, про те, що Україна відводить з фронту американські танки Abrams.

"Танки чудово показують себе на полі бою й ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. А тим більше — залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці бригади, яка оператором танків Abrams.

Водночас у 47-й ОМБр зазначають, що питання про те, з якою метою, куди і що перекидають Збройні сили України — це не те, що варто коментувати публічно.

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Як зазначають аналітики Defense Express, про виважене використання Abrams ще у вересні 2023 року зазначав очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Тоді він наголошував, що цей танк необхідно використовувати в операціях прориву, а не загальновійськовому бою на якому "вони довго не проживуть".

"Водночас реалії війни диктують свої умови, зокрема і потреби використання озброєння в умовах, які для нього далекі від ідеальних, або до яких він концептуально не створювався. Також слід зазначити, що якщо вимірювати придатність тих чи інших танків за розміром втрат, то що тоді взагалі можливо сказати про радянські машини та їх модернізації. Більше того, реальну ефективність того чи іншого виду озброєння можливо виміряти лише у випадку масового застосування, а не поодиноких зразків", - зауважують аналітики.

Танки Abrams на фронті - що відомо

Раніше видання Associated Press із посиланням на військові джерела повідомило, що Україна відводить з лінії фронту американські танки Abrams.

Зазначалося, що, за словами високопоставленого чиновника у сфері оборони, поширення безпілотників на полі бою означає, що "немає відкритої території, якою можна просто проїхати, не боячись бути поміченим". Тому танки й перемістили.

Раніше видання The New York Times повідомляло, що ЗСУ втратили п'ять танків Abrams за два місяці через атаки російських дронів.

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