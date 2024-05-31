Рішення президента США Байдена та інших дають українським силам кілька нових можливостей. Але вони все ще обмежені у використанні західних ракет, які можуть завдавати ударів далеко всередині Росії.

Рішення президента США Джо Байдена та інших партнерів Києва завдавати ударів по цілях в РФ дають українським Збройним силам кілька нових можливостей, але вони все ще обмежені у використанні західних ракет, які можуть завдавати ударів далеко всередині Росії. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що рішення адміністрації задовольнило давнє бажання офіційних осіб у Києві, яке, як вони стверджували, має важливе значення для вирівнювання умов гри. При цьому зміни в політиці відбулися після заяв майже дюжини європейських урядів і Канади про те, що їхня зброя може бути використана для обстрілу Росії.

"Звільнившись від цих обмежень, Україна може завдати удару по Росії ракетами SCALP із Франції та, можливо, незабаром ідентичними ракетами Storm Shadow, поставленими Великобританією. ... Ракети SCALP і Storm Shadow мають дальність близько 150 миль і запускаються зі старого українського парку винищувачів радянської розробки", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Автори підкреслюють, що Велика Британія, Німеччина, Норвегія та США передали Україні наземні пускові установки, які можуть запускати ракети більшої дальності. Ці системи відомі як пускові установки HIMARS і MLRS, і вони також можуть стріляти армійськими тактичними ракетними системами американського виробництва або ATACMS, які мають радіус дії до 290 миль.

"Однак, оприлюднюючи нову політику, офіційні особи США заявили, що не дозволять використовувати ATACMS або ракети великої дальності, які можуть завдавати глибоких ударів по Росії. Німеччина також досі відмовлялася надати свою ракету Taurus із радіусом дії 310 миль, частково через занепокоєння, що вона буде випущена вглиб Росії та спричинить ескалацію війни", - пише ЗМІ.

Крім того, нагадують автори, Великобританія, Канада та Сполучені Штати поставили Україні ракети середньої дальності або наземні бомби малого діаметру, які можуть досягти Росії на відстані 50-90 миль.

"Нові дозволи можуть мати найбільший вплив у війні за перевагу в повітрі — особливо якщо союзники дозволять своїм наданим реактивним літакам і безпілотникам атакувати повітряний простір Росії", - йдеться у статті.

Зазначається, що наразі незрозуміло, чи дозволить Данія використовувати Україні винищувачі F-16, які вона відправляє в Україну, в російському повітряному просторі. При цьому щонайменше чотири інші країни — Польща, Словаччина, Словенія та Північна Македонія — надали Києву винищувачі радянських часів. А Велика Британія та Туреччина відправили ударні безпілотники великої дальності, які також можуть летіти безпосередньо в РФ.

Допопога Заходу Україні - останні новини

Німеччина дозволила Україні бити по РФ своєю зброєю. Для ударів по російській армії на визнаній території РФ розглядаються дві німецькі системи озброєнь - самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 та броньована ракетна система залпового вогню Mars II.

Також УНІАН повідомляв, що США дозволили Україні застосовувати свої ППО для збиття цілей над Росією. Так, ЗСУ зможуть збивати російські ракети або винищувачі над територією РФ, "якщо вони становлять загрозу для України".

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