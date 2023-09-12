Держдеп та Пентагон рекомендували Байдену підтримати це рішення.

Незабаром Байден прийме остаточне рішення щодо відправлення в Україну ракет великої дальності ATACMS.

Як повідомляє CNN з посиланням на джерела, це важливий крок, рекомендований Державним департаментом і Міністерством оборони після кількох місяців звернень з боку України.

За словами джерел, дискусії про відправку армійських тактичних ракетних систем великої дальності ATACMS значно активізувалися останніми тижнями. Остаточного рішення про відправку ракет не прийнято, але "ймовірність, що це станеться, зараз набагато більша, ніж раніше", сказав один чиновник, знайомий з дискусіями.

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"Це набагато ймовірніше. Я просто не знаю, коли (почнеться постачання - УНІАН)", - сказало джерело.

Офіційні особи США стримано відправляли керовані ракети класу "земля-земля" великої дальності через побоювання щодо ескалації конфлікту, оскільки вони потенційно можуть бути випущені по території Росії. Однак це занепокоєння значною мірою зменшилося, оскільки Україна показала, що не використовує іншу надану США зброю для нападу на територію всередині Росії.

Україна завдавала ударів по території Росії з використанням власних безпілотників і зброї, що дозволило Києву дотримуватися свого зобов’язання не використовувати американську зброю для ударів по цілях в РФ.

Наразі максимальна дальність зброї США, наданої Україні, становить приблизно 150 км з наземною бомбою малого діаметру. ATACMS, які мають радіус дії близько 300 км, дозволять українським військовим вражати цілі на вдвічі більшій відстані.

Видання зазначає, що США близькі до постачання Україні ATACMS на тлі місяців звернень України. Перед цим США чинили опір постачанню систем ППО Patriot, танків Abrams і касетних боєприпасів - усе це врешті-решт було надано Києву.

ATACMS для України - останні новини

Розмови про передачу Україні ракет ATACMS американських ракет з радіусом дії 300 км ведуться протягом довгих місяців.

Напередодні американський телеканал ABC News повідомляв, що США, швидше за все, відправлять Україні далекобійні ракети ATACMS.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що передача Україні далекобійних ракет, в тому числі ATACMS, вирішить два ключові завдання цього етапу війни – "психологічне" і "практичне".

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