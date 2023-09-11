Не виключено, що Україна отримає обидві системи, названі джерелами видання, проте рішення щодо їх постачання ще остаточно не ухвалене.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена близька до ухвалення рішення щодо надання Україні касетних боєприпасів великої дальності. Йдеться або про ракети ATACMS, або про GMLRS.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на чотирьох американських чиновників. Троє співрозмовників видання заявили на умовах анонімності, що можливість постачання Україні ракет ATACMS (дальність до 300 км) або керованих снарядів GMLRS (близько 70 км) із касетними бомбами Штати почали розглядати після того, як побачили високу ефективність використання українськими військовими касетних снарядів, що були надані раніше. При цьому не виключено, що Україна отримає обидві системи.

Два джерела зауважили, що Білий дім хоче посилити українське військо "в найважливіший момент", коли на передовій "намітився прогрес".

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При цьому видання наголошує, що рішення ще не ухвалене і навіть може бути скасоване. Адміністрація Байдена не може схвалити постачання Україні ракет ATACMS вже кілька місяців.

Зброя для України: останні новини

Уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall, що виробляє озброєння, поставити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder. Таким чином, загальна кількість БМП Marder, які будуть поставлені в Україну, сягнула 80.

Крім того, 8 вересня повідомлялося, що Литва передала Україні півтора мільйона набоїв. У Міноборони країни додали, що найближчим часом відправлять системи NASAMS, засоби для боротьби з дронами, логістичне обладнання та інше забезпечення.

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