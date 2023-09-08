Загальний обсяг підтримки України Литвою перевищує 1 мільярд євро або більше 1,2% ВВП цієї балтійської країни.

Литва сьогодні передала Україні півтора мільйона боєприпасів, продовжуючи таким чином надавати безперебійну військову підтримку воюючій країні. Про це заявили в Міноборони Литви.

У відомстві нагадали, що список уже наданої Україні військової допомоги включає вертольоти Мі-8, зенітні установки L-70 із боєкомплектом, бронетранспортери M113, мільйони патронів, боєприпаси до гранатометів.

"В Україну найближчим часом будуть відправлені системи запуску ракет NASAMS, засоби боротьби з дронами, логістичне обладнання та інше забезпечення", - зазначили в литовському Міноборони.

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Також наголошується, що крім передачі військової техніки і спорядження, Литва активно навчає українських солдатів, забезпечує лікування і реабілітацію українців, організовує консультації експертів, виділяє кошти в міжнародні фонди підтримки України.

"Підтримка Литви Україні з моменту початку повномасштабного військового вторгнення досягла 0,5 мільярда євро і буде надаватися і далі - пакет військової підтримки на суму 200 мільйонів євро очікується в 2024-2026 роках. Загальний обсяг підтримки Литви Україні перевищує 1 мільярд євро або більше 1,2% нашого ВВП (половина цієї суми - військова підтримка)", - розповіли в Міноборони Литви.

Військова допомога від Литви - новини

Як повідомляв УНІАН, у серпні президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що його країна передасть Україні пускові установки ЗРК NASAMS вже у вересні. Президент України Володимир Зеленський подякував литовському колезі за підтримку.

Також до Дня Незалежності України Литва виділила новий пакет військової допомоги вартістю в 41 мільйон євро. Нова партія допомоги зокрема містить боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, гвинтівки, комплекти морських радарів та інше.

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