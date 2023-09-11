Поставка розпочнеться вже в цьому році.

Федеральний уряд Німеччини доручив Rheinmetall поставити в Україну 40 бойових машин піхоти Marder. Про це повідомили у компанії Rheinmetall.

При цьому зазначають, що замовлення було розміщено в серпні 2023 року і його вартість становить "двозначне число мільйонів євро".

"Rheinmetall продовжує роботу над існуючими транспортними засобами на повній швидкості, щоб цю нову партію Marder можна було доставити, відповідно до контракту, починаючи з 2023 року", - зазначають у компанії.

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При цьому повідомляється, що разом з цим замовленням загальна кількість машин Marder, які будуть поставлені в Україну становитиме 80.

"21 березні 2023 року компанія вже випустила перші 20 бронетранспортерів для України на замовлення федерального уряду. Також є 20 додаткових бронетранспортерів від Rheinmetall, які були введені в експлуатацію в червні 2023 року. Їх також нещодавно доставили", - зазначають в Rheinmetall.

Україна просить у Німеччини більше Leopard 2

Як повідомляв УНІАН, у червні заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник зазначив, що на тлі втрати перших західних танків в ході контрнаступу ЗСУ, на фронті дуже потрібні танки Leopard 2. Вони є "на вагу золота" для вирішального наступу. Він зазначив, що Україна попросила в Німеччини ці танки, а також було прохання передати українській армії ще 60 бойових машин піхоти Marder.

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