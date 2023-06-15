Обидві країни нададуть ще 9 тисяч снарядів.

Норвегія і Данія узгодили надання Україні додаткових 9 тисяч артилерійських снарядів. Про це йдеться у заяві на сайті уряду Норвегії.

Зокрема, Норвегія надасть снарядові гільзи, а Данія - підривники і паливні заряди до снарядів.

При цьому Норвегія також надає 7 тис снарядів із власних запасів. Вони вже надіслані в Україну.

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"Україна має термінову потребу в артилерійських снарядах. Ми, з цієї причини, вирішили об'єднати зусилля з Данією для нової пожертви, аби Україна отримала боєприпаси якомога скоріше", - повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Раніше Норвегія пожертвувала 20 тис артилерійських снарядів. З врахуванням сьогоднішнього оголошення, Норвегія загалом зобов'язалася надати Україні 27 тис снарядів. Окрім цього, Норвегія спільно з Данією зобов'язалися передати 17 тис снарядів.

Ці артилерійські снаряди можуть використовуватися у декількох типах артилерії, у тому числі у гаубицях M109, які Україна раніше отримала від Норвегії.

Допомога Норвегії - останні дані

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили Королівства Норвегії планують навчити близько 3200 українських військових протягом 2023 року.

Також Норвегія надасть Україні п'ятирічну програму військової допомоги на суму 7 мільярдів євро.

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