Зараз Захід активно працює над посиленням української системи ППО.

Нідерланди передадуть Україні чотири радари для системи протиповітряної оборони. Про це заявила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен в листі до парламенту, повідомляє прес-служба Міністерства.

Так, Нідерланди мають намір придбати і передати Україні чотири радіолокаційні системи пасивного спостереження VERA-NG загальною вартістю 150 мільйонів євро.

"Радари призначені для виявлення, локалізації, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних і морських цілей. Таким чином, Нідерланди вносять свій внесок в інтегровану протиповітряну оборону України", – заявила міністр.

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Західна військова допомога Україні-останні новини

Данія визначилася з датою початку навчання українських пілотів на F-16. Країна має в своєму розпорядженні Авіасимулятори для навчання пілотів і почне навчати українців вже в серпні. Цю пропозицію, як очікується, оголосить на саміті в "Рамштайні" виконуючий обов'язки Міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Великобританія анонсувала пакет військової допомоги для України на 92 млн фунтів. Він буде містити озброєння для підвищення ефективності української ППО. Що конкретно буде надано, поки невідомо.

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