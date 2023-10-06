Завод налічує 50 будівель, розташованих на площі 18 тисяч квадратних кілометрів.

Уряд Данії досяг угоди про купівлю державою заводу з виробництва боєприпасів у Північній Ютландії. Це в п'ятницю підтвердило Міністерство оборони країни, пише The Local.

Міністр оборони Троелс Лунд Пульсен, який анонсував імовірну покупку минулого місяця, заявив, що завод розглядався як потенційний постачальник боєприпасів із березня минулого року.

Пульсен не підтвердив, що вироблені на заводі боєприпаси будуть відправлені до України, але зазначив, що російське вторгнення "поставило виробництво боєприпасів в Європі під серйозне навантаження".

Відео дня

Ціна, яку заплатить датська держава за завод, розташований в місті Елінг у Північному муніципалітеті Фредеріксгавн, не розголошується.

"Критична ситуація з усіх боків ясно показала мені як міністру оборони необхідність відновлення виробництва боєприпасів в Данії. Зараз ми робимо перший крок у цьому напрямку, купуючи підприємство в Елінгу. Постачання боєприпасів відповідає інтересам національної безпеки", - сказав Пульсен.

За словами прес-секретаря датських демократів Лізи Бех, його відновлення сприятиме збільшенню числа робочих місць в цьому районі.

"Наші сільські райони перебувають у важкому становищі, і 800 людей нещодавно втратили роботу в Північній Ютландії, коли Danish Crown (м'ясопереробна компанія, - ред.) закрила свою фабрику в Сейбі", - сказала вона.

Що відомо про завод

Завод не працював з 2020 року, тоді 63 співробітники втратили там свої робочі місця.

До 2020 року завод належав іспанській компанії Expal, яка придбала його в 2008 році. У 1976 році данські військові почали виробництво боєприпасів на цьому підприємстві, яке зараз налічує 50 будівель, розташованих на площі 18 тисяч квадратних кілометрів.

Виробництво боєприпасів - новини

Як повідомляв УНІАН, найбільша німецька збройова компанія Rheinmetall отримала велике замовлення на виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів в рамках угоди з урядом Німеччини.

Зокрема, уряд замовив у них на поставку українським Збройним силам десятки тисяч снарядів L15, а також звичайних 155-мм снарядів Assegai для німецької армії.

Тим часом, сім країн Євросоюзу вже замовили артилерійські снаряди калібру 155 мм для України за схемою, яку блок погодив навесні. Ідеться про боєприпаси для французьких CAESAR, польських Krab, німецьких PzH2000 і словацьких Zuzana C/2000. Які конкретно країни увійшли в цю сімку не називається, проте Литва і Люксембург підтвердили, що приєдналися до проекту.

Вас також можуть зацікавити новини: