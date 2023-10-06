Для України будуть вироблені артилерійські боєприпаси серії L15, а для німецької армії - Assegai.

Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall отримав велике замовлення на виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів в рамках угоди з урядом Німеччини, покликаної поповнити запаси Бундесверу снарядами Assegai.

Як зазначили у прес-службі Rheinmetall, уряд замовив у них на поставку українським Збройним силам десятків тисяч снарядів L15, а також звичайних 155-мм снарядів Assegai для німецької армії. Поставки планується здійснити в 2024 році. Вартість замовлення знаходиться в нижньому тризначному діапазоні мільйонів євро, додали в компанії.

У липні 2023 року компанія Rheinmetall оголосила про підписання нової Рамкової угоди про артилерійські боєприпаси з Бундесвером та розширення існуючої угоди. Контракти включають постачання декількох сотень тисяч снарядів, запобіжників і метальних зарядів.

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"Нещодавно укладена рамкова угода на поставку 155-мм артилерійських боєприпасів розрахована до 2029 року і має потенційний загальний обсяг замовлень близько 1,2 мільярда євро", - відзначили в концерні.

Rheinmetall в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Rheinmetall незабаром має намір відкрити в Україні завод з виробництва бронетехніки. Для цього німецький збройовий концерн збирається відкрити своє спільне з Україною підприємство у Києві, яке займатиметься виробництвом військової техніки. На це він вже отримав дозвіл німецької влади.

На початку співпраця зосередиться на технічному обслуговуванні та ремонті техніки, яку ЗСУ передали союзники. Потім у планах - почати спільно виробляти окремі види оборонної продукції в Україні.

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