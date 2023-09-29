Литва та Люксембург входять до сімки.

Сім з 27 країн Європейського союзу вже замовили артилерійські снаряди калібру 155 мм для України за схемою, яку блок погодив навесні.

Як пише Reuters, ці країни підписали угоди з Європейським оборонним агентством (EDA) на постачання снарядів для чотирьох "сучасних вогневих платформи, розроблених та виготовлених в Європі". Йдеться про французькі CAESAR, польські Krab, німецькі PzH2000 і словацькі Zuzana C/2000.

В EDA заявили, що угоди стосуються як готових снарядів, так і компонентів, таких як запали, заряди та капсули.

Відео дня

"Сім держав-членів вже розмістили замовлення на боєприпаси калібру 155 мм за прискореною процедурою EDA. Інші замовлення, наприклад, для цілей поповнення національних запасів, можуть матеріалізуватися найближчими тижнями та місяцями", – повідомило агентство.

В EDA відмовилися назвати ці сім країн або розкривати розмір замовлень, заявивши, що значна частина інформації є конфіденційною. Литва та Люксембург на запит Reuters підтвердили, що увійшли до цієї сімки.

Розміщуючи замовлення до кінця цього місяця, країни мають право на відшкодування витрат коштом фонду European Peace Facility. Представники Люксембургу заявили, що країна не вимагатиме компенсації.

Боєприпаси за 2 мільярди євро - це треба знати

На початку року, на тлі використання на фронті тисяч артилерійських боєприпасів щодня, західні союзники України активізували зусилля з їх закупівлі та виробництва.

В березні в ЄС погодилися поставити Україні мільйон дефіцитних артилерійських боєприпасів упродовж наступних 12 місяців.

Згодом головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що понад 20 країн-членів ЄС братимуть участь у проекті з забезпечення українських сил снарядами. Йшлося про доставку боєприпасів з наявних запасів, здійснення спільних закупівель та виробництво снарядів.

Загалом на постачання боєприпасів було виділено 2 мільярди євро. Половину суми мали спрямувати на компенсацію коштів, які будуть витрачені на спільні закупівлі снарядів.

Перший мільярд євро в рамках цієї програми був виділений Євросоюзом 13 квітня. Виділення ще одного мільярду ухвалили на початку травня.

Вас також можуть зацікавити новини: