Цей пакет військової допомоги від Данії стане 12-м з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Данія готує новий пакет військової допомоги для України на суму 5,8 млрд данських крон (близько 830 млн доларів – УНІАН). До нього увійдуть танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси і зенітні знаряддя.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Данії. Зазначається, що цей пакет стане 12 і буде найбільшим з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"12-й пакет допомоги фінансується фондом "Україна" і у співпраці з міжнародними партнерами забезпечує ряд затребуваних речей, які можуть підтримати оборону України", – сказано в повідомленні.

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При цьому наголошується, що цей пакет військової допомоги для України ще повинен затвердити Фінансовий комітет.

"Для того, щоб Україна могла продовжувати захищатися від незаконного вторгнення Росії, абсолютно необхідно, щоб такі країни, як Данія, продовжували надавати військову і фінансову підтримку Україні", – підкреслив Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Він зазначив, що цей пакет військової допомоги свідчить про перехід "в новий етап". За більш ніж півтора року повномасштабної війни Міноборони Данії майже спустошило свої запаси, сказав Троельс Лунд Поульсен. У зв'язку з цим країна розглядає цілеспрямовані спільні закупівлі, які будуть адаптовані до потреб України, за співпраці з міжнародними партнерами.

Військова допомога Україні: новини від партнерів

Швеція вивчає можливість надання Україні винищувачів Saab JAS 39 Gripen, повідомляють шведські ЗМІ. Враховуючи, що процес вступу країни до НАТО ще не завершений, королівство хоче перевірити, як можлива передача цих винищувачів Києву вплине на обороноздатність держави.

Крім того, німецька компанія Rheinmetall поставить в Україну ще 40 бойових машин піхоти Marder за дорученням Федерального уряду Німеччини. Відомо, що загальна кількість БМП, які отримає Україна становить 80 одиниць. Очікується, що поставки почнуться вже в цьому році.

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