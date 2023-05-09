Літак успішно догорів. Ремонт йому вже не знадобиться.

Вранці 8 травня 2023 року в Новосибірську на території авіаційного заводу компанії "Сухий" невідомі партизани знищили бойовий літак Су-24. Літак був на майданчику авіаційної техніки, призначеної для ремонту і модернізації, повідомляє всенародний рух Легіону "Свобода Росії".

Російські "легіонери" назвали День Перемоги в Росії "переможною шизою", нагадавши, що їхні діди в цей час колись просто поминали своїх загиблих друзів і побратимів.

"Партизани спалили бойовий літак для того, щоб показати, що ця війна повинна бути закінчена. Ти не можеш воювати за мир, знищуючи дітей і жінок в сусідній країні. Кремль справді "зміг повторити" - злочини нацистського режиму перед людством. І кожен причетний відповість за це перед судом", - йдеться в повідомленні Легіону.

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Як повідомили військовим, літак успішно догорів. Ремонт йому вже не знадобиться: "Спасибі сміливим партизанам за вашу боротьбу! Пам'ятаємо подвиг наших предків".

Втрати РФ в Україні - останні новини

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 195 620 окупантів, з них 650 за минулу добу. У небі РФ втратила 308 літаків і вертольотів.

Наприклад, 20 квітня 2023 року росіяни втратили одну зі своїх "пташок" в окупованій Кирилівці. Вертоліт Ка-52 через туманну погоду впав в Азовське море. Підтверджена ліквідація поки одного пілота - його тіло винесло на берег, проте кремлівські пропагандисти натякають на загибель всього екіпажу.

За підрахунками CSIS, щомісяця ворог втрачає на полі бою майже 150 танків. Всього за час повномасштабної війни проти України Росія втратила майже 10 тисяч одиниць основної військової техніки. Серед них - танки, артилерійські установки, безпілотники і вантажівки.

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