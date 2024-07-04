Уся чутлива інформація буде закритою для широкого загалу і недоступною росіянам.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, що дозволяє державі закуповувати дрони українського виробництва через закритий функціонал Prozorro, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, у виробників будуть рівні умови доступу до державних контрактів, а завдяки конкуренції держава зможе вигідніше закуповувати дрони. Він наголосив, що це є логічним кроком розвитку прозорості та збільшення ефективності закупівель дронів.

"Для виробників це можливість активніше розвиватися, створювати робочі місця і масштабувати виробництво в десятки разів", - зазначив Федоров.

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Міністр підкреслив, що вся чутлива інформація буде закрита для широкого загалу і недоступна росіянам.

Крім того, Федоров нагадав, що в лютому уряд вперше дозволив купувати дрони через закритий функціонал Prozorro. Тоді дозвіл стосувався масових дронів іноземних виробників: Mavic, Autel та Matric. Тепер її розширили й на українських виробників.

Закупівля дронів в Україні

Як писав УНІАН, 5 березня 2024 року стало відомо, що "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони мала вперше придбати через систему Prozorro 20 тисяч безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Тоді повідомлялося, що загальна очікувана вартість мала становити майже 3 мільярди гривень без ПДВ.

Також ми розповідали, що Україна почала серійно випускати ударні дрони з дальністю понад 1000 кілометрів. Це вдалося завдяки співпраці оборонних держпідприємств та приватних фахівців.

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