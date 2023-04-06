У Польщі будуть розгорнуті нові виробничі лінії, а Україна надасть свої технології та фахівців з досвідом.

У Державному концерні "Укроборонпром" заявили, що до виготовлення танкових снарядів калібру 125 мм залучаються польські партнери.

Як повідомляє прес-служба "Укроборонпрому", одне з підприємств концерну та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ S.A) уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва таких снарядів.

Зазначається, що це відбулося у рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Республіки Польща. Згідно з угодою, передбачено розгортання нових виробничих ліній, розрахованих на виготовлення великої кількості боєприпасів для 125-мм танкових гармат.

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"Беручи до уваги високі ризики російських ракетних ударів по підприємству "Укроборонпрому", розглядаються винятково польські міста для створення нового виробництва. Втім, над появою снарядів працюватимуть обидві сторони: Україна надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців з відповідними компетенціями та досвідом", - йдеться у повідомленні.

Звертається увага, що до цього "Укроборонпром" розпочав виробляти 125-мм боєприпаси для танкової гармати спільно з однією з країн Північноатлантичного альянсу. Таким чином, "Укроборонпром" вироблятиме снаряди для танків одразу з двома країнами-членами НАТО.

Виготовлення боєприпасів для України

Як повідомляв УНІАН, 14 березня "Укроборонпром" поінформував про початок виробництва 125-мм снарядів для танкової гармати у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

Зазначалось, що за замовленням Міністерства оборони України вже було поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т-64, Т-72 і Т-80, якими Сили безпеки та оборони України "б'ють окупантів".

Повідомлялось, що Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів: мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкового снаряду 125 мм. З міркувань безпеки виробництво винесене за межі країни, однак у створенні боєприпасів беруть участь спеціалісти з України: конструктори, технологи, токарі, ливарники тощо.

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