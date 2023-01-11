Випускати планують поліпшені міни, які перевершують ті, що використовуються в Україні зараз.

Україна налагодила серійне виробництво 82-мм боєприпасів для міномету. Про це повідомляє прес-служба держконцерну "Укроборонпром".

Йдеться про снаряди для ураження живої сили противника на дистанції до 4,5 кілометрів. У держконцерні запевняють, що нові снаряди кращі за ті, що використовувалися досі.

"Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні", – похвалилися в держконцерні.

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Ані обсяги, ані строки перших поставок у війська нових мін не повідомляються. Однак в "Укроборонпромі" зазначили, що виробництво боєприпасів було налагоджено за межами України – в одній з країн НАТО.

Поставки зброї в Україну

У середу, 11 січня, президент Польщі Анджей Дуда анонсував першу поставку сучасних західних танків в Україну. Планують передати роту німецьких "Леопардів".

Також сьогодні стало відомо, що нещодавно Туреччина почала поставляти в Україну касетні боєприпаси часів Холодної війни.

У найближчі тижні очікується поставка першої партії американських БМП "Бредлі" - однієї з кращих машин у своєму класі.

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