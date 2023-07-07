В рамках пакету допомоги Україна також отримає боєприпаси до HIMARS, бойові машини Bradley і бронетранспортери Stryker.

США вже сьогодні оголосять про передачу Україні касетних боєприпасів, що розглядалося Адміністрацією Байдена ще з 2022 року. Снаряди увійдуть в новий пакет допомоги на понад 500 мільйонів доларів.

Reuters з посиланням на двох американських чиновників пише, що для відправки касетних боєприпасів в Україну Байдену необхідно буде підписати відмову, аналогічну тій, яка була підписана для експорту технології касетних боєприпасів до Південної Кореї в 2021 році.

В рамках пакету допомоги Україна також отримає боєприпаси до HIMARS, бойові машини Bradley і бронетранспортери Stryker.

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Пакет все ще доопрацьовується і може змінитися, додали чиновники. Він фінансуватиметься коштом повноважень президента (PDA), які дозволяють Байдену передавати товари та послуги із запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації. Відповідно, техніку і снаряди нададуть із запасів США.

Касетні боєприпаси для ЗСУ - головне

Про касетні боєприпаси Україна просила США ще в березні 2023 року. Але Вашингтон тягнув з рішенням, в тому числі через інформаційний тиск з боку правозахисних організацій, таких як Human Rights Watch.

Вчора ж увечері, 6 липня, представник Білого дому заявив, що питання касетних боєприпасів знаходиться на стадії "активного розгляду".

Для України касетні боєприпаси могли б заповнити потребу у більшій кількості боєприпасів для артилерійських і ракетних систем і скоротити чисельну перевагу Росії в артилерії.

Ні США, ні Україна, ні РФ не підписували конвенцію щодо касетних боєприпасів. І українці, і окупанти застосовували касетні бомби з перших днів повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого, але росіяни застосовували їх проти цивільних цілей, включаючи парки, клініки і культурний центр.

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