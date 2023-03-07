За даними Reuters, військові хочуть зупинити атаки РФ у вигляді "людських хвиль".

Україна розширила запит на касетні боєприпаси, включивши в нього бомбу повітряного базування МК-20, яку можна переобладнати для скидання з безпілотників.

Американські законодавці розповіли Reuters, що Київ закликав членів Конгресу чинити тиск на Білий дім, щоб той схвалив відправку зброї. Крім того, 155-мм касетні артилерійські снаряди вже були запитані, заявили Джейсон Кроу та Адам Смітт, які є членами Комітету з питань збройних сил Палати представників.

Україна вважає, що касетні боєприпаси нададуть їй перевагу в боротьбі з військами РФ на сході і допоможуть зупинити атаки "людських хвиль". Українські військові вважають, що вони мають кращу бронебійну здатність, ніж зброя, яку вони зараз скидають з БПЛА.

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Видання зазначає, що виробництво MK-20 було припинено в 2016 році, проте на американських військових складах знаходиться більше 1 мільйона таких.

Касетні боєприпаси на війні

Як відомо, касетні боєприпаси заборонені Конвенцією по касетних боєприпасах від 2008 року. Станом на 10 лютого 2022 року до неї приєдналися 123 держави. Сполучені Штати Америки, Росія і Україна не підписали Конвенцію.

В кінці літа в Human Rights Watch заявили, що зараз Україна - єдина країна, на території якої використовують касетні боєприпаси. Повідомлялося, що армія РФ використовувала касетні боєприпаси сотні разів, торкнувшись як мінімум 10 українських областей.

На початку грудня CNN повідомили, що Україна просить Штати передати їй касетні боєприпаси.

У січні в Естонії заявили, що готові передати українській армії касетні боєприпаси, якщо Німеччина дозволить їх реекспорт.

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