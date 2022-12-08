Цю пропозицію ще серйозно не розглядали через законодавчі обмеження, які Конгрес наклав на здатність США передавати касетні боєприпаси.

Україна попросила США надати касетні боєприпаси. Як стало відомо CNN, високопоставлені чиновники адміністрації Байдена розглядали цей запит протягом декількох місяців і не відхилили його категорично, про що раніше не повідомлялося.

Передбачається, що касетні боєприпаси зможуть надати, коли запаси боєприпасів на західних складах вичерпаються.

Видання зазначає, що для України касетні боєприпаси могли б вирішити дві основні проблеми: потреба в більшій кількості боєприпасів для артилерійських і ракетних систем, які надали США та інші країни, і спосіб скоротити чисельну перевагу Росії в артилерії.

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Разом з тим, за словами джерел видання, цю пропозицію ще серйозно не розглядали через законодавчі обмеження, які Конгрес наклав на здатність США передавати касетні боєприпаси. Президент Джо Байден міг би обійти це обмеження, але адміністрація вказала українцям, що найближчим часом це малоймовірно.

"Здатність України домагатися успіхів на нинішньому і майбутньому етапах війни жодним чином не залежить і не пов'язана з придбанням ними зазначених боєприпасів", — сказав CNN помічник конгресмена.

США замінили вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення, відомі як DPICM, на альтернативну боєголовку M30A1. M30A1 містить 180 тисяч дрібних осколків з вольфрамової сталі, які розлітаються при ударі і не залишають на землі нерозірваних фрагментів. Українські офіційні особи, однак, кажуть, що DPICM, які зараз знаходяться на зберіганні в США, можуть значно допомогти українським військовим на полі бою — більше, ніж M30A1.

Касетні боєприпаси на війні в Україні

І українці, і росіяни застосовували касетні бомби з перших днів повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого, але росіяни застосовували їх проти цивільних цілей, включаючи парки, клініки і культурний центр.

Застосування Росією цих боєприпасів, у тому числі 300-мм касетних ракет "Смерч", здатних випустити 72 суббоєприпасів на площу розміром з футбольне поле, було зафіксовано в десятках областей України, у тому числі в Харкові.

Ні США, ні Україна не підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє використання, виробництво та накопичення таких касетних бомб через потенційний ризик для мирних мешканців. Але США почали поступово відмовлятися від них у 2016 році, оскільки вони "містили сотні менших вибухових речовин "касетних бомб", які часто залишалися нерозірваними на полі бою, загрожуючи цивільному населенню".

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