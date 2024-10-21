Україна отримає додаткові артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкові засоби.

У Пентагоні розкрили вміст нового пакету допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів, про який раніше оголосив міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це повідомила журналістка WSJ Лара Селігман, посилаючись на лист, розісланий представникам ЗМІ. Туди увійдуть, зокрема, боєприпаси для HIMARS.

Також, за словами журнаілстки, Україна отримає додаткові артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкові засоби.

Відео дня

Список допомоги, що увійде в новий пакет, виглядає так:

боєприпаси для HIMARS,

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси,

60-мм, 81-мм та 122-мм мінометні системи, а також снаряди до них,

протитанкові ракети TOW,

протитанкові комплекси Javelin та AT-4,

бронетранспортери М113,

супутникові засоби зв’язку,

стрілецька зброя та боєприпаси;

гранати та тренувальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критичної інфраструктури.

Також у вартість пакету заклали запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання й транспортування.

Допомога Україні: інші новини

19 жовтня Україна та Німеччина підписали угоду про негайне посилення ППО. Ця угода передбачає домовленості, згідно з якими країни-підписанти робитимуть внески у спільні проєкти або фінансуватимуть власні проєкти, спрямовані на зміцнення спроможностей ППО Збройних сил України. До проєкту долучаться ще кілька країн.

Раніше міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що перші літаки Mirage-2000 будуть надані Україні на початку наступного року. Також Франція готуватиме пілотів для цих літаків.

Вас також можуть зацікавити новини: