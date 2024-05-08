Речник Держдепу зауважив, що варто очікувати на оголошення нової допомоги.

Сполучені Штати Америки готують нові пакети військової допомоги Україні. Таку заяву зробив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Під час брифінгу журналісти спитали, чи планують Штати прискорювати передачу Україні озброєння на тлі масованого удару російських окупантів по українських містах. Міллер повідомив, що нових оголошень щодо цього він не має. Проте представник Держдепу нагадав, що нещодавно Вашингтон оголосив про пакет допомоги на понад 1 млрд доларів.

"Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому ми перебували до паузи у фінансуванні", – сказав Міллер. Відео дня

Речник Держдепу також зауважив, що варто очікувати на оголошення нових пакетів допомоги.

Допомога Україні: останні новин

Міністр міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не братиме участі в "божевільній місії" НАТО з надання допомоги Україні. Раніше союзники по НАТО обговорювали створення фонду в розмірі 100 мільярдів євро для підтримки України.

Водночас міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що вже влітку Україна почне отримувати перші західні винищувачі F-16. Спочатку передаватимуть літаки, які віддає Данія.

Днями міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що найближчими тижнями його країна затвердить новий пакет військової допомоги Україні. Проте що саме до нього увійде, не уточнив.

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