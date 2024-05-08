З українсього боку має буде підготовлена ​​інфраструктура та забезпечена технічна спроможність.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що вже з цього літа Україна почне отримувати західні винищувачі F-16. Першими почнуть відправляти датські літаки.

"З цього літа ми вже готові надавати реальні можливості, спочатку почнемо надсилати датські, потім підуть і голландські F-16. Звісно, ​​потрібна підготовка і з українського боку, має бути підготовлена ​​інфраструктура, забезпечена технічна спроможність, від запчастин до боєприпасів", - зазначила вона LRT.lt.

На питання про затримку військової допомоги міністр сказала, що "війна складна і дуже потворна".

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"Якщо запитати українського бійця, який стоїть в окопах на фронті, то, звісно, ​​можливо, це довго триває і допомоги недостатньо", - визнала Оллонгрен.

За її словами, російські окупанти зараз справді мають певну перевагу, однак Захід вважає, що ситуацію можна змінити, якщо збільшити обсяги виробництва. Зокрема, боєприпасів, безпілотників та іншого озброєння, яке широко впроваджене та використовується Україною.

Коли Україна отримає F-16

Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен повідомив, що Копенгаґен віддає Україні усі свої винищувачі F-16, вони мають бути в Україні цього літа.

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш сказав, що в Україні очікують на прибуття багатоцільових винищувачів F-16 якнайшвидше.

Він висловив переконання, що винищувачі F-16 допоможуть Україні захищати повітряний простір і наносити потужні удари по противнику на тимчасово окупованих територіях.

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