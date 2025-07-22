Генсек Альянсу вважає, що це також дозволить збільшити інвестиції в оборону.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до країн НАТО із проханням посилити підтримку України шляхом закупівлі для неї зброї у Сполучених Штатах. Про це повідомила пресслужба Альянсу за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України.

Рютте нагадав про ініціативу, озвучену президентом України Дональдом Трампом за його участі, про можливість закупівлі європейськими країнами зброї для України.

"Ця нова ініціатива є безстроковою і вже спонукала численні країни-члени висловити зацікавленість у внеску. Вона доповнює низку інших ініціатив, за допомогою яких країни-члени підтримують Україну, і надає новий доступ до американського обладнання та технологій, які Україна запросила для термінової доставки", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що ці добровільні зусилля буде координувати НАТО, враховуючи досвід та інфраструктуру, які надає Альянс.

"Ця та інші ініціативи об'єднують три ключові рішення, прийняті лідерами на саміті НАТО в Гаазі лише кілька тижнів тому: збільшення інвестицій в оборону, нарощування виробництва оборонної продукції та підтримка України. Мета всієї допомоги Альянсу в галузі безпеки Україні полягає в тому, щоб якомога швидше довести конфлікт до справедливого та тривалого завершення", - пише пресслужба НАТО.

Підтримка України у війні з РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, міністр оборони України Денис Шмигаль розповів, про що домовилися на "Рамштайні" 21 липня. Він, зокрема, наголосив, що партнери заявили про готовність долучитися до фінансування закупівлі зброї для України. Так, Німеччина пообіцяла передати понад 200 000 снарядів для систем Gepard, а також профінансувати закупівлю українських далекобійних дронів. Канада, за його словами, продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через "данську модель" та виділить 20 млн канадських доларів на обслуговування українських танків. Нідерланди нададуть 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування літаків F-16.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен нещодавно підтвердив, що цього й наступного року Україна отримає від Бельгії літаки F-16, однак точні дати поставок назвати він не зміг. Він підкреслив, що кожного разу, як Бельгія отримуватиме F-35, вона може передати F-16.

Крім того, в Міноборони Нідерландів зробили заяву щодо постачання систем Patriot для України. Міністр оборони країни Рубен Брекельманс сказав, що деталі щодо цього буде опрацьовано найближчим часом. Він також пообіцяв постачати більше засобів протиповітряної оборони: боєприпасів для F16, контрбезпілотників, радарів тощо.

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