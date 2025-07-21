У понеділок, 21 липня, відбулося 29-те засідання контактної групи.

На 29-му засіданні у форматі "Рамштайн" у понеділок, 21 липня, були прийняті рішення про зміцнення оборонного потенціалу української армії. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Посадовець перелічив ключові рішення партнерів. Зокрема, за його словами, США ініціювали новий механізм спільно з НАТО, що дозволить європейським країнам закуповувати американське озброєння для України.

"Європейські партнери вже заявили про готовність долучитися до фінансування. Обговорили конкретний механізм роботи цієї ініціативи. Німеччина долучиться до ініціативи щодо передачі Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні незабаром надійти до України", - розповів Шмигаль.

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Також, повідомив він, Німеччина передасть понад 200 000 снарядів для систем Gepard, а також профінансує закупівлю українських далекобійних дронів.

"Канада – продовжить участь у фінансуванні українського ОПК через "данську модель" та виділяє 20 млн канадських доларів на обслуговування українських танків. Нідерланди – надають 200 млн євро на дрони-перехоплювачі та 125 млн євро на обслуговування літаків F-16", - зазначив міністр.

Крім того, за його словами, Норвегія у 2025 році загалом виділила 1 млрд євро на закупівлю дронів, з них 400 млн – на закупівлю в українського ОПК. Також Швеція готує новий пакет з засобами ППО, артилерією та технікою.

Сьогоднішній "Рамштайн", зазначив міністр оборони, організували міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, він об’єднав 52 країни та організації.

Шмигаль розповів, що серед учасників засідання були генеральний секретар НАТО Марк Рютте, міністр оборони США Піт Гегсет, командувач Європейського командування ЗС США та Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич, Високий представник ЄС Кая Каллас.

До української делегації увійшли Секретар РНБО Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов, начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов, перший заступник міністра оборони Сергій Боєв та інші представники сектору безпеки та оборони.

"Щиро дякую кожній країні, яка підтримує Україну в межах формату "Рамштайн". Особливо вдячний США – ініціатору створення цієї платформи у квітні 2022 року, а також Великій Британії та Німеччині – за лідерство в Контактній групі", - додав Шмигаль.

Підтримка України партнерами

Як повідомляв раніше УНІАН, Німеччина допоможе передати Україні 5 додаткових систем Patriot. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поділився, що під час поїздки до Вашингтона минулого тижня він домовився з главою Пентагону Пітом Гегсетом про участь Берліна в постачанні комплексів ППО Україні. Він зазначив, що сторони координуватимуть дії для досягнення цієї мети найближчими днями.

Крім того, міністр оборони Великої Британії Джон Хілі обіцяв на зустрічі Контактної групи з оборони закликати союзників до "50-денного ривка" з озброєння України, щоб примусити російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Також міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив, що цього й наступного року Україна отримає від Бельгії літаки F-16, однак точні дати поставок назвати він не зміг. Він підкреслив, що кожного разу, як Бельгія отримуватиме F-35, вона може передати F-16.

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