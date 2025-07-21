Бельгія не може надати Україні F-16, поки не отримає F-35.

Цього й наступного року Україна отримає від Бельгії літаки F-16, однак точні дати поставок назвати неможливо. Про це розповів міністр оборони Бельгії Тео Франкен в інтерв'ю Телеграфу.

"Ми не можемо надати F-16, поки не отримали F-35. Ми маємо спроможності DCA (йдеться про dual-capable aircrafts - літаки подвійного призначення, які можуть нести ядерну зброю, - ред.). Ядерна складова - це основа стримування в рамках НАТО. І ми - одна з ключових країн, яка забезпечує цю здатність. Тому, на відміну від інших держав, ми не можемо передати свої F-16, поки не отримаємо інші винищувачі, здатні нести ядерну зброю", - пояснив він.

Міністр підкреслив, що кожного разу, як Бельгія отримуватиме F-35, вона може передати F-16. Однак, за його словами, якщо виникає затримка за програмою щодо F-35, то це автоматично означає затримку в передачі винищувачів Україні.

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"Бо ми не можемо віддати свої літаки, не забезпечивши власну участь у системі колективної оборони НАТО", - додав він.

За даними компанії-виробника Lockheed Martin, пише видання, перший літак F-35 прибуде до Бельгії "в найближчі місяці" в рамках загального замовлення на 34 винищувачі.

Літаки F-16 для Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, у травні Нідерланди оголосили, що відправляють в Україну останній з 24 обіцяних F-16. Міністр оборони країни Рубен Брекельманс сказав, що Нідерланди також навчають пілотів і техніків і діляться військовими доктринами, щоб Україна могла побудувати сучасні збройні сили, що відповідають силам країн-членів НАТО.

Також у Норвегії оголошували, що протягом 2025 року передадуть Україні всі обіцяні винищувачі F-16. Міністр оборони країни Туре Сандвік пояснив, що частину літаків Норвегія вже передала, інші ж борти надають за планом. Однак через занепокоєння щодо оперативної безпеки, точна кількість літаків не озвучується.

Авіаексперт Анатолій Храпчинський заявляв, що до кінця року на озброєнні в Україні повинно бути близько трьох ескадрилей літаків F-16 за стандартами НАТО.

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