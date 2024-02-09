В рамках USAI існують вже законтрактовані можливості.

Спікер Пентагону Патрік Райдер на прес-конференції заявив, що США продовжать постачати озброєння для ППО.

Як він розповів, в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI) існує низка вже законтрактованих можливостей, включаючи постачання засобів протиповітряної оборони.

"Є певні можливості, які були укладені за контрактом з USAI, включаючи деякі можливості протиповітряної оборони. Ми також продовжимо дуже тісно співпрацювати із союзниками та партнерами з погляду визначення потреб України, а потім працювати з ними, щоб допомогти полегшити цей процес", - пояснив спікер Пентагону.

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Також у нього спитали, чи продовжують поставлятися американські ракети ППО в Україну прямо зараз. За словами Райдера, йдеться про "ці та інші варіанти допомоги", про які американці оголосили в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

Допомога Україні від США

Напередодні Сенат США проголосував за розгляд угоди на 95 мільярдів для допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер Сенат має ще раз проголосувати за законопроект. Для його схвалення потрібно мінімум 60 голосів.

Як писало Politico, під час візиту до Вашингтона цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц виявить, що Дональд Трамп вже повернувся на арену з точки зору політики США щодо найгіршого стратегічного кошмару Європи - України.

Республіканці в Конгресі, діючи за вказівкою Трампа, блокують військову допомогу Києву, ставлячи під загрозу долю цілої країни.

Це особливо похмурий сценарій для німців, які ніколи не хотіли грати головну роль в наданні допомоги Києву, а всього лише хотіли бути помічниками Вашингтона.

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