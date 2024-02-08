Через блокування допомоги Україні Трамп потенційно впливає на результат війни.

Під час візиту до Вашингтона цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц виявить, що Дональд Трамп вже повернувся на арену з точки зору політики США щодо найгіршого стратегічного кошмару Європи - України.

Як пише Politico, Шольц прибуває якраз тоді, коли республіканці в Конгресі, діючи за вказівкою Трампа, блокують військову допомогу Києву, ставлячи під загрозу долю цілої країни.

Це особливо похмурий сценарій для німців, які ніколи не хотіли грати головну роль в наданні допомоги Києву, а всього лише хотіли бути помічниками Вашингтона.

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Як вказало видання, серйозні труднощі з виділенням американської допомоги перевернули світ для європейських союзників України.

Очікується, що під час візиту в США Шольц, у якого відмінні стосунки з президентом Джо Байденом, таки доб'ється чіткої відповіді на питання про надання допомоги українцям.

На тлі ситуації, що склалась, тягар лідерства в наданні допомоги Україні все більше лягає на Шольца.

Видання зазначило, що Німеччина і Європа в цілому набагато більше залежать від виживання України, ніж США. Для європейців поразка України матиме катастрофічні наслідки. Європейці побоюються, що, якщо Путін переможе і Трамп повернеться на пост президента, наступними можуть стати такі країни, як Латвія або Молдова.

Обговорюючи цю перспективу, високопоставлений європейський дипломат на умовах анонімності сказав так: "Це речі, які не дають мені спати ночами".

Допомога США Україні

4 лютого Сенат США оприлюднив двопартійну пропозицію про допомогу Ізраїлю, Україні та охорону кордонів на суму $118 млрд, з яких на допомогу Україні передбачено $60,1 млрд.

Також стало відомо, що Джо Байден ветує проект закону, який підтримали республіканці з Палати представників (нижня палата Конгресу), в якому прописано виділення допомоги тільки Ізраїлю.

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