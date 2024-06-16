Зокрема, Україна отримала колосальну кількість артилерійських снарядів від США.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року, США витратили вже 51,2 мільярда доларів на військову допомогу Україні. Якщо врахувати роки, що минули з моменту першого вторгнення Росії в Україну в 2014 році, ця сума зростає до 54 млрд доларів.

Про це пише Business Insider. З 2022 року Україна отримала понад чотири мільйони снарядів, 400 млн набоїв до стрілецької зброї і гранат, а також сотні сучасних ракетних систем, танки, бронемашини, артилерійські установки, річкові патрульні катери і технології радіоелектронної боротьби. Видання підготувало перелік наданої допомоги, спираючись на складений Державним департаментом США список.

Танки

Восени минулого року США поставили Україні 31 танк M1 Abrams. Проте більш дивним є те, що Україна отримала від США 45 танків російського походження. Мова про Т-72Б – вони дешевші і менш досконалі, ніж Abrams американського виробництва.

Відео дня

Вертольоти

Україна отримала 20 гелікоптерів Мі-17. Як і танки Т-72Б, ці апарати мають російське походження.

Крім того, США передали багато безпілотних літальних апаратів (БПЛА), таких як Cyber Lux K8 і Phoenix Ghost.

Артилерійські снаряди

Україна отримала колосальну кількість артилерійських снарядів від США, включаючи понад 3 000 000 155-мм, 800 000 105-мм і 400 000 152-мм артилерійських снарядів.

Штати також поставили десятки тисяч високоточних артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Patriot

З лютого 2022 року США надали Україні один зенітно-ракетний комплекс MIM-104 Patriot та боєприпаси до нього. Patriot вартістю 1 мільярд доларів – це наземна мобільна зенітно-ракетна батарея, яка може збивати пілотовані та непілотовані літаки, крилаті ракети, а також балістичні ракети малої дальності та тактичні балістичні ракети.

Ракети класу "земля-повітря"

Україна отримала 12 новітніх зенітно-ракетних комплексів класу "земля-повітря" (NASAMS).

Хоча їх немає у списку, опублікованому Державним департаментом США, Америка також поставила Україні армійські тактичні ракетні комплекси MGM-140 (або ATACMS) меншої, а віднедавна і більшої дальності.

За даними Міністерства оборони США, Україна також отримала системи протиповітряної оборони Avenger і HAWK, ракети класу "земля-повітря" середнього радіусу дії.

Україна також отримала обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами, які часто є старими радянськими моделями.

HIMARS та гаубиці

Україна отримала 12 новітніх зенітно-ракетних комплексів "земля-повітря", понад 40 високомобільних артилерійських ракетних систем (або HIMARS), а також супутні боєприпаси.

Також були надані 72 105-мм гаубиці.

Ракети

Україні було відправлено тисячі ракет, у тому числі 60 000 122-мм ракет для пускових установок "Град", які досі використовуються українською армією.

БМП Bradley

Україна отримала 300 бойових машин піхоти "Бредлі", здатних транспортувати війська на полі бою, забезпечувати вогневу підтримку та проводити розвідувальні місії.

Ці швидкі та високоманеврені машини управляються екіпажем з трьох осіб, що складається з водія, командира та навідника, і можуть перевозити до півдесятка повністю екіпірованих солдатів.

ПТРК Javelin

США поставили понад 10 000 протитанкових ракетних комплексів Javelin. Україна успішно використовувала цю зброю для ураження російських танків і транспортних засобів.

Морські системи озброєння

Україна отримала від США дві системи берегової оборони "Гарпун", протикорабельні ракети, а також понад 80 берегових і річкових патрульних катерів.

Амуніція та засоби захисту

Понад 100 000 бронежилетів і шоломів було відправлено в Україну зі США. Різноманітні медичні засоби, в тому числі аптечки, перев'язувальні матеріали, монітори та інше обладнання, а також польове спорядження, засоби захисту від холоду, генератори та запасні частини також прибули на передову.

Крім того, Україна отримала більш серйозні засоби захисту, такі як засоби захисту від хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного ураження, а також обладнання для знешкодження бомб та захисне спорядження.

Українські військові також отримали прилади нічного бачення, системи спостереження та тепловізори, оптику та далекоміри.

Супутниковий звʼязок та засоби радіоелектронної боротьби

Україна отримала від США різні види обладнання для радіоелектронної боротьби (РЕБ) та протидії РЕБ, чотири антени супутникового зв'язку, термінали і послуги супутникового зв'язку, а також системи захищеного зв'язку.

США також надіслали 21 радар повітряного спостереження на підтримку існуючої системи протиповітряної оборони України.

Допомога Україні: останні новини від країн-партнерів

15 червня Італія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна готова надіслати нове озброєння. Він запросив президента Володимира Зеленського до Італії та запевнив, що Україна завжди може розраховувати на його державу.

Раніше стало відомо про новий пакет допомоги від Німеччини. Туди увійшли, зокрема, реактивні системи HIMARS, комплекси ППО, танки, бойові машини піхоти Marder та інше озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: