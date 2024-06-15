Глава італійського МЗС також наголосив, що Україна має залишатися в центрі міжнародної уваги.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна готова надіслати новий пакет військової допомоги для України. Про це він сказав на Саміті миру.

Дипломат запросив президента Володимира Зеленського до Італії та запевнив, що Україна завжди може розраховувати на його державу. Водночас міністр розкритикував дії російського диктатора Володимира Путіна щодо Києва.

"Італія зацікавлена в тому, щоб ми не втрачали Україну з центру поля зору. На жаль, Путін не показує позитивних ознак прагнення до миру... Пане Зеленський, приїжджайте до нас в Італію. Ми готові надіслати також новий пакет збройної допомоги, але ми будемо підтримувати також і відновлення України. Розраховуйте на нас, розраховуйте на Італію", - зазначив Таяні.

Своєю чергою прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні повідомила, що країни ЄС не будуть виплачувати кошти в межах механізму використання заморожених російських активів. Про це вона заявила на пресконференції за підсумками саміту G7 в Італії 15 червня.

Політик додала, що позику в 50 мільярдів доларів Україні нададуть США, Канада, Велика Британія, а також, ймовірно, Японія.

"Станом на зараз європейські держави не залучені до цієї позики. З огляду на те, що всі ці активи заморожені в Європи, Європа вже бере участь, визначаючи гарантійний механізм виплати цієї позики", - сказала Мелоні.

Італія та Україна - останні новини

Як писав УНІАН, Італія може надіслати Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T. Відомо, що система SAMP/T, також відома як MAMBA, є франко-італійською батареєю. Вона може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно.

Водночас раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявляв, що його країна проти використання власної зброї для ударів по Росії. Крім того, він додав, що "ми не відправимо жодного італійського солдата воювати в Україну, тому що ми не перебуваємо у стані війни з Росією".

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