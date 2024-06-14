Демократи та більшість республіканців не підтримали поправку Марджорі Тейлор Грін.

Більшість республіканців 13 червня разом з демократами проголосували проти поправки депутата Марджорі Тейлор Грін (штат Джорджія) до щорічного оборонного бюджету, яка передбачала недопущення спрямування будь-яких коштів на допомогу Україні, пише The Hill.

Зазначається, що рішення у Палаті представників підтримали 74 політики ( усі республіканці), проти були – 343. Більшість республіканців – 138 – проголосували "проти".

Поправка Грін стосувалась "Закону про асигнування на національну оборону" (NDAA). Вказувалось, що "жодні кошти, надані цим законом, не можуть бути використані для допомоги Україні". Голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс (республіканець, штат Аляска), однак, висловив заперечення, зазначивши, що NDAA не передбачає виділення жодних коштів для України.

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Він зазначив, що поправка припинить фінансування присутності морських піхотинців у посольстві США в Києві і не дозволить Міністерству оборони здійснювати моніторинг американських систем озброєнь, що вже знаходяться в Україні. Він закликав членів комітету проголосувати проти неї.

Грін також зазначила, що NDAA передбачає майже 300 мільйонів доларів для Агентства оборонного співробітництва, яке, за її словами, фінансує Україну.

Після голосування Грін сказала, що не була здивована результатом голосування за її поправку: "Я не очікувала, що вона пройде, вся конференція не підтримувала мене. Але я твердо стою на своєму, і переважна більшість американського народу не хоче, щоб їхні гроші йшли в Україну".

Варто зазначити, що Грін і раніше виступала проти надання допомоги Україні, зокрема, коли відбувалось голосування за законопроект про фінансування України. Тоді вона внесла до нього абсурдні виправлення.

Українсько-американська співпраця

Президент США Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський підписали угоду між США та Україною з безпеки, розраховану на 10 років.

Україна також укладає першу пряму угоду на поставку американського скрапленого природного газу, щоб зміцнити свою енергетичну безпеку. Компанія ДТЕК почне закуповувати СПГ в американського експортера Venture Global наприкінці цього року і продовжить закупівлі до кінця 2026 року.

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