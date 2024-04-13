Ілля Євлаш зазначив, що завдань, які можуть виконувати ці літаки, досить великі.

Україна чекає на обіцяні від західних партнерів багатоцільові винищувачі F-16. Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш пояснив, чим ці літаки допоможуть захисникам України на фронті.

"F-16 як багатоцільові винищувачі, звісно ж, допоможуть виконувати завдання не тільки в повітряному просторі нашої країни, а й допоможуть нашим піхотинцям, які зараз тримають оборону на сході та півдні нашої країни. Ці літаки можуть боротися як із малопомітними цілями, як "шахеди", крилаті керовані авіаційні ракети, так і впливатимуть на авіацію ворога, що дасть змогу легше дихати нашій піхоті", - пояснив Євлаш в ефірі телемарафону.

При цьому він зазначив, що підтримка піхоти - це не єдине завдання, яке можуть виконувати довгоочікувані винищувачі.

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"Вони допоможуть більше працювати нашій армійській авіації, яка змушена іноді навіть відмовлятися від виконання завдань, тому що на ворожій території можуть перебувати Су-34 або Су-35", - зазначив речник повітряних сил.

За його словами, F-16 стануть серйозним посиленням обороноздатності України.

Літаки F-16 для України - останні новини

Видання Politico писало, що Захід запізнився з передачею літаків F-16 Україні, адже РФ уже має засоби боротьби з ними.

Водночас військовий експерт Петро Черник вважає, навіть чотири літаки F-16 значно полегшать ситуацію для України у війні з РФ.

Крім того, головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі розповів про важливість винищувачів F-16 для України та поділився найбільшими труднощами, з якими стикаються союзники в процесі навчання українських пілотів.

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