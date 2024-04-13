Раніше в мережу вже викладали кадри прильотів бомб Armement Air-Sol Modulaire по російських позиціях.

У мережу виклали відео запуску українським винищувачем Су-27 французької корегованої авіаційної бомби AASM-250 – однієї з версій Armement Air-Sol Modulaire (скор. AASM, A2SM або HAMMER). Про це повідомляє "‎Мілітарний"‎.

На представленому відео можна побачити, як український літак скидає бомбу з лівого пускового пристрою. Також при детальному огляді можна помітити схожий боєприпас, який встановили під праву консоль крила.

Авіаційна бомба авіаційної бомби AASM-250 - що про неї відомо

Armement Air-Sol Modulaire є родиною французьких високоточних боєприпасів, розроблених Safran Electronics & Defense. Це комплект, який приєднується до некерованої бомби, перетворюючи її на керовану. Дальність дії AASM складає понад 70 км. Можлива інтеграція різних блоків наведення та різних боєприпасів.

Станом на 2011 рік один комплект AASM коштував приблизно 160 тис євро. Серед штатних носіїв HAMMER – французький ударний літак Mirage 2000D та багатоцільовий винищувач Dassault Rafale.

AASM на озброєнні України

Нагадаємо, ще на початку березня стало відомо, що нові французькі авіабомби AASM, про постачання яких було повідомлено заздалегідь, вже використовують на фронті.

Повідомлялось, зокрема, що AASM-250 використали для удару по Авдіївському коксохімічному заводу, який на той момент вже перебував під контролем росіян.

Також раніше стало відомо, що під AASM адаптували українські МіГ-29 та Су-24. Вочевидь, тепер до них приєднався ще й Су-27.

Вас також можуть зацікавити новини: