Генсек НАТО закликає виробити стабільний механізм поставок зброї, аби Україна могла справді на нього покладатися.

Перебої з поставками зброї підірвали довіру України до її західних партнерів. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в коментарі агентству Reuters після одноденного візиту до Києва.

Прикладами невдачі союзників по НАТО він назвав понад піврічну затримку із ухваленням нової програми американської допомоги Україні та нездатність Європи поставити 1 мільйон артилерійських снарядів, який вже був обіцяний.

Столтенберг наголосив, що ці затримки мали серйозний вплив на поле бою в Україні і зрештою Росія отримала перевагу, а ЗСУ були змушені стати в оборону.

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"Звичайно, той факт, що ми не виконали те, що обіцяли, підриває довіру", - сказав Столтенберг, але додав, що Київ все ще вірить у своїх союзників.

На думку Столтенберга такі недоліки показують, що настав час переглянути координацію міжнародної військової допомоги Києву.

"Нам потрібна більш надійна, інституціоналізована основа для нашої підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, забезпечити більшу підзвітність і забезпечити розподіл тягаря", – сказав генсек.

Проблеми із західною допомогою Україні: останні новини

Як писав УНІАН, напередодні президент Володимир Зеленський поскаржився, що Україна отримує не все з нового пакету зброї, яку США виділили минулого тижня. За його словами, Росія скористається цим.

Також ми розповідали, що половина грошей британського фонду допомоги Україні зависла через бюрократію. За два роки витрачено лише 400 мільйонів із 900, підрахували журналісти.

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